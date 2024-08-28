Главный тренер «Сибири» высказал мнение о новом правиле начисления очков в овертайме

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о введении нового правила начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Понятно, что есть команды, которые в овертайме снимают вратаря. Думаю, для зрителей было интересно, когда дело не доходило до буллитов. Хотелось выиграть в овертайме, забрать дополнительное очко. Не знаю, двоякое мнение. Теперь меньше команд будут рисковать, не хочется терять очко. Есть лидеры, у которых запас очков большой, они будут делать. А когда вес очков на вес золота, меньше будет команд, которые будут снимать вратаря в овертайме», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».