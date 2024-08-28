Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Игрокам понравилось». Главный тренер «Сибири» — о сокращённом сроке предсезонки

«Игрокам понравилось». Главный тренер «Сибири» — о сокращённом сроке предсезонки
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал новые сроки предсезонной подготовки. Напомним, в нынешнее межсезонье тренировочные лагеря команд Континентальной хоккейной лиги открылись 1 августа.

«Игрокам, думаю, понравилось. Лига посчитала нужным, что игроки с односторонним контрактом начнут с 1 августа. Сейчас каждый игрок – профессионал, который тренируется. Хоккеисту даётся определённое занятие на лето, радует, что пришли в хорошем состоянии. Понятно, что не все, но в основной массе – да. Это нам тоже облегчает работу, раньше давалось два месяца, а то и больше. Физическое состояние на данный момент – неплохое. Оно будет ещё лучше», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Главный тренер «Сибири» высказал мнение о новом правиле начисления очков в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android