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«Шутников хоть отбавляй у нас». Широков — об атмосфере в «Сибири»

«Шутников хоть отбавляй у нас». Широков — об атмосфере в «Сибири»
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Нападающий «Сибири» Сергей Широков рассказал об атмосфере в новосибирском клубе.

«Шутников хоть отбавляй у нас (смеётся). Самое главное, что все ребята понимают, когда есть время для шутки, а когда надо работать на 100%. Все это понимают, что очень важно. По поводу микроклимата в команде, думаю, что у нас очень дружный весёлый коллектив, который будет стоять и биться друг за друга. С каждым днём я в этом уверен всё больше», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в прошедшем чемпионате 38-летний Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России. В конце июня стало известно, что форвард перешёл в «Сибирь».

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