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«Ждём проекта закона». Гендиректор «Сибири» — о появлении пива на стадионе

«Ждём проекта закона». Гендиректор «Сибири» — о появлении пива на стадионе
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов оценил вероятность появления пива на стадионе.

«На самом деле вопрос шуточный, но и серьёзный, как оказалось (смеётся). Болельщики ждут, но он очень непростой. Это всё решается на федеральном уровне, сейчас рассматривается проект закона. Как раз все ждём этого. Надеемся, что он будет решён в положительную сторону», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за нарушение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

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