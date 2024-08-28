«Ждём проекта закона». Гендиректор «Сибири» — о появлении пива на стадионе

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов оценил вероятность появления пива на стадионе.

«На самом деле вопрос шуточный, но и серьёзный, как оказалось (смеётся). Болельщики ждут, но он очень непростой. Это всё решается на федеральном уровне, сейчас рассматривается проект закона. Как раз все ждём этого. Надеемся, что он будет решён в положительную сторону», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за нарушение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.