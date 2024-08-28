«Это сближает и объединяет». Гендиректор «Сибири» — о живом исполнении гимна болельщиками

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов поделился впечатлениями от живого исполнения гимна России новосибирскими болельщиками.

«На самом деле такая инициатива очень поддерживается. Мы были приятно удивлены, когда на товарищеской игре «Сибири» с «Югрой» зал запел. По-моему, Никита Коротков окинул взглядом всё и не поверил, что это происходит воочию. Это очень приятно, очень сближает, объединяет. Там ещё неполный стадион был, а что будет с полным? Думаю, соперник почувствует, что наш болельщик – ещё один дополнительный игрок у нас дома. Я эту инициативу только поддерживаю, мы продолжим вместе с болельщиками в сезоне это наращивать», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.