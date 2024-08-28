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«Это сближает и объединяет». Гендиректор «Сибири» — о живом исполнении гимна болельщиками

«Это сближает и объединяет». Гендиректор «Сибири» — о живом исполнении гимна болельщиками
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов поделился впечатлениями от живого исполнения гимна России новосибирскими болельщиками.

«На самом деле такая инициатива очень поддерживается. Мы были приятно удивлены, когда на товарищеской игре «Сибири» с «Югрой» зал запел. По-моему, Никита Коротков окинул взглядом всё и не поверил, что это происходит воочию. Это очень приятно, очень сближает, объединяет. Там ещё неполный стадион был, а что будет с полным? Думаю, соперник почувствует, что наш болельщик – ещё один дополнительный игрок у нас дома. Я эту инициативу только поддерживаю, мы продолжим вместе с болельщиками в сезоне это наращивать», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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