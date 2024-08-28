Защитник Антон Сизов перешёл из «Торпедо» в «Металлург»

Защитник Антон Сизов покидает «Торпедо» в результате обмена с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Сообщается, что нижегородцы получили за хоккеиста денежную компенсацию. В минувшем сезоне Сизов заработал 14 (2+12) очков. В ходе регулярного сезона его отстранили от основного состава «Торпедо». Для Сизова этот сезон в «Торпедо» стал вторым, ранее он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и провёл шесть сезонов в череповецкой «Северстали».

Напомним, в этом сезоне команда «Торпедо» завершила выступление в первом раунде плей-офф КХЛ, когда уступила в серии со СКА — 1-4. В регулярном чемпионате автозаводцам удалось занять 14-е место в общей турнирной таблице команд КХЛ.