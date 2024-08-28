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«Зачем вы напоминаете, тут же руководство сидит». Широков — о своём возрасте

«Зачем вы напоминаете, тут же руководство сидит». Широков — о своём возрасте
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38-лений нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался на тему возможного завершения игровой карьеры.

«Зачем вы напоминаете, не надо говорить о возрасте, тут же руководство сидит (смеётся). По поводу завершения карьеры время покажет. Пока есть желание каждый день приходить на стадион, тренироваться и получать удовольствие. Что будет дальше, увидим», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в прошедшем чемпионате Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России. В конце июня стало известно, что форвард перешёл в «Сибирь».

Ранее Широков рассказал об атмосфере в новосибирском клубе.

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