«Зачем вы напоминаете, тут же руководство сидит». Широков — о своём возрасте

38-лений нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался на тему возможного завершения игровой карьеры.

«Зачем вы напоминаете, не надо говорить о возрасте, тут же руководство сидит (смеётся). По поводу завершения карьеры время покажет. Пока есть желание каждый день приходить на стадион, тренироваться и получать удовольствие. Что будет дальше, увидим», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в прошедшем чемпионате Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России. В конце июня стало известно, что форвард перешёл в «Сибирь».

Ранее Широков рассказал об атмосфере в новосибирском клубе.