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Кожевников о клубе из Сербии в КХЛ: они славяне, разумом расположены к комбинационной игре

Кожевников о клубе из Сербии в КХЛ: они славяне, разумом расположены к комбинационной игре
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил возможное вступление клуба из Сербии в Континентальную хоккейную лигу.

«Давайте сначала посмотрим, кто может войти в состав КХЛ. В этом же году заявок не было. Думаю, что вряд ли клубы из Сербии смогли бы зайти в лигу. Вопрос в том, пришлось ли бы им жить здесь, как клубу «Куньлунь». Иначе это множество перелётов, а мы все понимаем, что у Сербии нет столько денег.

Конечно, было бы желательно видеть сербов в КХЛ. Там в наше время были неплохие хоккеисты, не знаю, как сейчас обстоят дела. Они славяне всё-таки, расположены своим разумом к комбинационной игре. Но, опять же, не думаю, что их приход реален, это большие деньги. Разве что кто-то из наших возьмётся, как в футболе, тогда это будет здорово», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

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