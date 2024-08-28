«Один игрок не может сделать команду фаворитом». Плющев — о влиянии Кузнецова на СКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил, насколько нападающий Евгений Кузнецов может повлиять на успешную игру СКА.

«Мы прекрасно знаем его возможности. Первая шайба за команду всегда влечёт за собой хорошее настроение и перспективы на будущее. Для любого мастера сделать почин перед основным сезоном очень важно.

Но надо понимать, что один игрок не может сделать команду фаворитом. Любая личность только дополняет коллектив, в котором находится. Конечно, он способен внести определённый вклад в успехи СКА и поднять настроение, однако, опять же, один в поле не воин. Нужно смотреть в целом, насколько весь СКА готов завоевать Кубок Гагарина, насколько актуальны и грамотно составлены тактические и другие оперативные планы тренерского состава клуба. От этого будет зависеть успех команды», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.