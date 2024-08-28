Нападающий «Бостона» Пастрняк прокомментировал приход в клуб россиянина Никиты Задорова

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался о приходе в клуб российского защитника Никиты Задорова.

«Никита Задоров – крупный защитник, и мне не терпится увидеть, как он будет делать мощные хиты в этом сезоне. Кажется, он идеально подходит «Бостону», — приводит слова Пастрняка The Athletic.

Напомним, Задоров в нынешнее межсезонье подписал контракт с «Бостон Брюинз». Сам хоккеист заявил, что в первую очередь нацелен на завоевание своего первого в карьере Кубка Стэнли. Ранее Задоров провёл сезон в «Калгари». Из России хоккеист уехал в юношестве и профессиональную карьеру начал уже за океаном.В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Ванкувер Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.