Ротенберг отреагировал на информацию о запросе игрока СКА о трёхслойной туалетной бумаге

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на информацию о запросе игрока армейского клуба о трёхслойной туалетной бумаге в раздевалках гостевых команд.

— Недавно в Telegram летал ролик из эфира «КХЛ ТВ» о том, что некий игрок СКА потребовал у лиги, чтобы на выездах им предоставляли трёхслойную туалетную бумагу. Неужели у вас в клубе такой райдер?

— Я думаю, это была шутка. Причём очень неудачная. Знаете, как говорят: «Вы дерзите?» — «Нет, мы шутим».

У нас есть проблемы намного серьёзнее, чем толщина туалетной бумаги. Если мы копнём глубже, у нас везде существуют разные правила, у каждой региональной федерации хоккея. А их очень много по России. И все они не относятся к юрисдикции ФХР. Нам нужен единый стандарт всего. И тогда у нас хоккей везде будет развиваться. И тренеры, и судьи, и дети, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнётся 4 сентября с матча между «Металлургом» и «Локомотивом». Прошлый сезон завершился победой «Металлурга» со счётом 4-0 в серии с «Локомотивом».