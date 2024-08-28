Форвард Антон Бурдасов рассказал о своём переходе в «Барыс»

Нападающий «Барыса» Антон Бурдасов дал первый комментарий после перехода в стан астанинского клуба.

«Всё хорошо, нормально. Город я и так знал, поэтому сегодня, завтра посмотрю ещё пару квартир и в принципе всё.

Хорошая тренировка была. У ребят два выходных было. У меня немного больше, потому что была дорога и приболел чуть-чуть. Но ничего, сейчас втянемся. Самое главное — хорошие игровые упражнения были, важно подготовиться. Конечно, жалко, что ребят ещё нет некоторых. Будем готовиться, чтобы в этом году удивить, потому что состав подобрался хороший, я думаю, должно получиться», — приводит слова Бурдасова пресс-служба «Барыса».

В прошедшем сезоне 33-летний форвард провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.