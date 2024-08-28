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Гол и передача Гальченюка помогли «Амуру» победить «Ладу» на турнире в Челябинске

Гол и передача Гальченюка помогли «Амуру» победить «Ладу» на турнире в Челябинске
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области. «Лада» встречалась с «Амуром». Игра закончилась победой хабаровского клуба со счётом 3:2.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Гальченюк (Дюрандо, Шевченко) – 07:40 (5x5)     1:1 Михайлов (Сафин, Государев) – 11:57 (5x5)     1:2 Шевченко (Гальченюк, Броссо) – 24:57 (5x4)     2:2 Баранцев (Михайлов, Владимиров) – 42:28 (5x5)     2:3 Грецкий (Грачёв) – 54:51 (5x5)    

На восьмой минуте стартового игрового отрезка Алекс Гальченюк с передач Арно Дюрандо и Дмитрия Шевченко открыл счёт в матче, забросив свою дебютную шайбу за «Амур». На 12-й минуте периода Никита Михайлов с передач Остапа Сафина и Александра Государева восстановил равенство в счёте. На пятой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Шевченко с передач Алекса Гальченюка и Девина Броссо вновь вывел дальневосточный клуб вперёд. В начале заключительного игрового отрезка основного времени Денис Баранцев с передач Никиты Михайлова и Николая Владимирова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте третьего периода Вячеслав Грецкий с передачи Евгения Грачёва принёс «Амуру» победу.

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