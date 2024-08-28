Гол и передача Гальченюка помогли «Амуру» победить «Ладу» на турнире в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области. «Лада» встречалась с «Амуром». Игра закончилась победой хабаровского клуба со счётом 3:2.
На восьмой минуте стартового игрового отрезка Алекс Гальченюк с передач Арно Дюрандо и Дмитрия Шевченко открыл счёт в матче, забросив свою дебютную шайбу за «Амур». На 12-й минуте периода Никита Михайлов с передач Остапа Сафина и Александра Государева восстановил равенство в счёте. На пятой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Шевченко с передач Алекса Гальченюка и Девина Броссо вновь вывел дальневосточный клуб вперёд. В начале заключительного игрового отрезка основного времени Денис Баранцев с передач Никиты Михайлова и Николая Владимирова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте третьего периода Вячеслав Грецкий с передачи Евгения Грачёва принёс «Амуру» победу.
- 28 августа 2024
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