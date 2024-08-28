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Защитник Антон Сизов транзитом через «Металлург» стал игроком московского «Динамо»

Защитник Антон Сизов транзитом через «Металлург» стал игроком московского «Динамо»
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Защитник Антон Сизов, покинувший «Торпедо» и перешедший сегодня, 28 августа, в «Металлург», стал игроком московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Контракт с Сизовым действует до 31 мая 2025 года.

Отмечается, что игрок обороны был обменян из магнитогорского «Металлурга» на денежную компенсацию. В минувшем сезоне Сизов заработал 14 (2+12) очков. В ходе регулярного сезона его отстранили от основного состава «Торпедо». Для Сизова этот сезон в «Торпедо» стал вторым, ранее он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и провёл шесть сезонов в череповецкой «Северстали».

Напомним, в завершившемся сезоне «Динамо» вылетело во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (0-4).

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