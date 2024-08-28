Широков: Сумманен орал на меня по всякой ерунде. Я думал — он больной, что ли?

Нападающий «Сибири» Сергей Широков рассказал о работе с главным тренером Раймо Сумманеном во время игры за омский «Авангард».

«В своё время, когда я оказался в «Авангарде» с Раймо Сумманеном, он на меня постоянно кричал. Я уже не понимал, что и почему. Орал по всякой ерунде. Думал: он, что ли, больной? Потом я не выдержал и подошёл ко второму тренеру спросить, в чём дело. А тот ответил: «Раймо видит, что когда он кричит на тебя — ты заводишься, достаёшь из себя максимум, начинаешь играть лучше, а не закрываешься». Я хотел доказать Сумманену, что он неправ, а другие ребята, на которых он тоже кричал, закрывались, поэтому с ними он вёл себя иначе», — приводит слова Широкова сайт Континентальной хоккейной лиги.

Широков провёл за «ястребов» в общей сложности 215 матчей, в которых записал на свой счёт 148 (71+77) результативных баллов.