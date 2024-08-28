На Кубок мэра Москвы — 2024 уже продано рекордное количество билетов в истории турнира

Президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин заявил, что на Кубок мэра Москвы 2024 года уже продано рекордное количество билетов в истории турнира.

«Формула у нас не поменялась. Как она была в предыдущие годы, такой и осталось. По три команды в группе, затем матчи за пятое место, третье место и финал. Все команды сыграют по три игры.

В этом году мы уже продали 27 тыс. билетов, что перекрывает предыдущие достижения», — передаёт слова Николишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Кубок мэра Москвы — 2024 стартует завтра, 29 августа. Турнир продлится до 1 сентября. В Кубке мэра Москвы примут участие шесть команд: московское «Динамо», «Спартак», «Автомобилист», ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо».