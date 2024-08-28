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Денисов — о новичках ЦСКА: опасений за их адаптацию нет, это настоящие русские пацаны

Денисов — о новичках ЦСКА: опасений за их адаптацию нет, это настоящие русские пацаны
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Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал про адаптацию новичков армейского клуба.

«Хотелось бы поблагодарить организаторов турнира за то, что он проходит на самом высоком уровне. Уверен, что и в этом году будет так же. Уровень команд здесь высочайший, что важно для проверки нашей команды. Важно, что тут можно подготовиться к старту чемпионата.

Всё покажет только результат. Тем не менее мы наблюдаем за ними уже с 1 августа, и я уверен в каждом игроке нашей команды и уверен в результате. Никаких опасений за их адаптацию нет, это настоящие русские пацаны – и душой и менталитетом», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее стало известно, что бывший защитник российских и казахстанских клубов Алексей Трощинский войдёт в тренерский штаб ХК ЦСКА.

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