Денисов — о новичках ЦСКА: опасений за их адаптацию нет, это настоящие русские пацаны

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал про адаптацию новичков армейского клуба.
«Хотелось бы поблагодарить организаторов турнира за то, что он проходит на самом высоком уровне. Уверен, что и в этом году будет так же. Уровень команд здесь высочайший, что важно для проверки нашей команды. Важно, что тут можно подготовиться к старту чемпионата.
Всё покажет только результат. Тем не менее мы наблюдаем за ними уже с 1 августа, и я уверен в каждом игроке нашей команды и уверен в результате. Никаких опасений за их адаптацию нет, это настоящие русские пацаны – и душой и менталитетом», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее стало известно, что бывший защитник российских и казахстанских клубов Алексей Трощинский войдёт в тренерский штаб ХК ЦСКА.