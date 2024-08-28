Руководство «Торпедо» планирует возродить Кубок губернатора Нижегородской области

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что клуб планирует возродить Кубок губернатора Нижегородской области.

«Кубок губернатора планируется возродить. К сожалению, мы вынуждены были отказаться от турнира, потому что наш дворец «Нагорный» уже не выдерживает такую летнюю нагрузку. Но новая арена откроется, и мы эту традицию возродим», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» уступило СКА в первом раунде Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне подопечные Игоря Ларионова проведут дома с «Северсталью» 4 сентября.

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