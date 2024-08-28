В «Автомобилисте» объяснили, почему клуб впервые участвует в предсезонном турнире в Москве

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков объяснил, почему клуб впервые участвует в предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы.

«Благодарны за приглашение принять участие в завершающем самом статусном турнире предсезонки. На этом турнире мы являемся единственным представителем Восточной конференции, что имеет значение для нас. Нам важно попробовать свои силы против соперников, играющих в Западной конференции. С удовольствием приехали сюда.

Наверное, два матча из трёх проведёт основа, один — резерв. Единственный, кто у нас будет отсутствовать это француз Стефан Да Коста, он уехал играть за сборную», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый матч на турнире «Автомобилист» проведёт 30 августа с московским «Динамо».