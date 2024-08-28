В «Витязе» назвали возвращение старого лимита на легионеров плюсом для российского хоккея

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поддержал возвращение к лимиту в пять легионеров в КХЛ. В прошлом сезоне лимит был снижен до трёх иностранных хоккеистов, что не понравилось большинству клубов лиги, и было принято решение вернуться к прежнему лимиту.

«Увеличение лимита на легионеров — плюс для нашей команды и в целом для русского хоккея. Если в команду приезжают квалифицированные иностранцы, наши молодые русские ребята быстрее прогрессируют. Молодые звёздочки, которые готовят себя к игре в НХЛ, учат язык и много общаются с иностранцами индивидуально. Уверен, что наша команда станет сильнее в сравнении с прошлым сезоном», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.