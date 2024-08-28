Харламов: Ларионов не приветствует предсезонные турниры, но Кубок мэра вопросов не вызвал

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал участие нижегородского клуба на турнире за Кубок мэра Москвы.

«Мы как дебютанты хотим поблагодарить организаторов за приглашение. Кубок мэра Москвы — соревнование, в котором принимают участие одни из сильнейших клубов лиги. Для нас это хорошая проверка перед сезоном. Игорь Ларионов вообще не приветствует предсезонные турниры, но участие в Кубке мэра у него вопросов не вызвало», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый матч на турнире в Москве нижегородская команда проведёт 30 августа с подмосковным «Витязем». Это единственный предсезонный турнир, в котором примет участие нижегородское «Торпедо».