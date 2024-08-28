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Харламов: Ларионов не приветствует предсезонные турниры, но Кубок мэра вопросов не вызвал

Харламов: Ларионов не приветствует предсезонные турниры, но Кубок мэра вопросов не вызвал
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал участие нижегородского клуба на турнире за Кубок мэра Москвы.

«Мы как дебютанты хотим поблагодарить организаторов за приглашение. Кубок мэра Москвы — соревнование, в котором принимают участие одни из сильнейших клубов лиги. Для нас это хорошая проверка перед сезоном. Игорь Ларионов вообще не приветствует предсезонные турниры, но участие в Кубке мэра у него вопросов не вызвало», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый матч на турнире в Москве нижегородская команда проведёт 30 августа с подмосковным «Витязем». Это единственный предсезонный турнир, в котором примет участие нижегородское «Торпедо».

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