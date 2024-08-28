Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Какой-то уголовный кодекс». Заслуженный тренер России раскритиковал новое правило КХЛ

«Какой-то уголовный кодекс». Заслуженный тренер России раскритиковал новое правило КХЛ
Комментарии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков раскритиковал новое правило КХЛ, согласно которому команда, заменившая в овертайме вратаря полевым игроком и пропустившая гол в пустые ворота, не получит за матч ни одного очка.

«Новое правило мне непонятно, как можно отнимать у команды заработанный тремя периодами и трудом гарантированный балл? Это не правило, а какой-то уголовный кодекс! Но решение принято, будем его выполнять. Буллитов в КХЛ станет больше, буллитёры будут на виду. Евгений Кузнецов — главный из них», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.

Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и президент лиги Алексей Морозов заявили, что все новые правила направлены на увеличение интенсивности и зрелищности игры.

Материалы по теме
Дождались! КХЛ приняла революционное правило, которое сделает лигу зрелищнее
Дождались! КХЛ приняла революционное правило, которое сделает лигу зрелищнее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android