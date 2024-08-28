«Какой-то уголовный кодекс». Заслуженный тренер России раскритиковал новое правило КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков раскритиковал новое правило КХЛ, согласно которому команда, заменившая в овертайме вратаря полевым игроком и пропустившая гол в пустые ворота, не получит за матч ни одного очка.

«Новое правило мне непонятно, как можно отнимать у команды заработанный тремя периодами и трудом гарантированный балл? Это не правило, а какой-то уголовный кодекс! Но решение принято, будем его выполнять. Буллитов в КХЛ станет больше, буллитёры будут на виду. Евгений Кузнецов — главный из них», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.

Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и президент лиги Алексей Морозов заявили, что все новые правила направлены на увеличение интенсивности и зрелищности игры.