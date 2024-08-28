«Руками не трогал». Бучневич сделал совместное фото с Тарасенко и Кубком Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал совместное фото с Владимиром Тарасенко и Кубком Стэнли. Тарасенко стал обладателем главного трофея НХЛ в составе «Пантерз» и привёз Кубок Стэнли в одну из детских больниц Флориды.

«Руками не трогал. Только сфотографировался», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Бучневича

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

В текущее межсезонье 29-летний россиянин подписал шестилетний контракт с «Сент-Луисом» на общую сумму $ 48 млн ($ 8 млн за сезон).