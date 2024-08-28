Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Словацкий тренер «Авангарда» сравнил Владимира Ткачёва с Уэйном Гретцки

Словацкий тренер «Авангарда» сравнил Владимира Ткачёва с Уэйном Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Словацкий тренер «Авангарда» Андрей Подконицки поделился мнением о таланте нападающего Владимира Ткачёва и сравнил его с легендарным Уэйном Гретцки.

— Вас не удивило, что в КХЛ играют такие мастера, как Владимир Ткачёв?
— Думаю, что таких игроков я видел только в НХЛ. Он невероятно читает большинство. Я как-то пошёл за планшетом, а он уже всё знал. Володя знает хоккей так, как многие не видят. Эта фишка у него, как у Гретцки! У Гретцки тоже глаза на затылке, — цитирует Подконицки Sport24.

Ткачёв получил тяжёлую травму на предсезонной тренировке в конце июля и выбыл на срок до полугода. Последние два сезона Владимир Ткачёв провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.

Материалы по теме
Звягин ответил на вопрос, может ли Макеев заменить Ткачёва во время восстановления
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android