Словацкий тренер «Авангарда» сравнил Владимира Ткачёва с Уэйном Гретцки

Словацкий тренер «Авангарда» Андрей Подконицки поделился мнением о таланте нападающего Владимира Ткачёва и сравнил его с легендарным Уэйном Гретцки.

— Вас не удивило, что в КХЛ играют такие мастера, как Владимир Ткачёв?

— Думаю, что таких игроков я видел только в НХЛ. Он невероятно читает большинство. Я как-то пошёл за планшетом, а он уже всё знал. Володя знает хоккей так, как многие не видят. Эта фишка у него, как у Гретцки! У Гретцки тоже глаза на затылке, — цитирует Подконицки Sport24.

Ткачёв получил тяжёлую травму на предсезонной тренировке в конце июля и выбыл на срок до полугода. Последние два сезона Владимир Ткачёв провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.