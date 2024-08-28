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30 августа будут вручены перстни игрокам «СКА-1946» в честь победы в Кубке Харламова

30 августа будут вручены перстни игрокам «СКА-1946» в честь победы в Кубке Харламова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 30 августа будут вручены перстни игрокам «СКА-1946» в честь победы в Кубке Харламова.

«Отличная чемпионская новость! Уже совсем скоро, 30 августа на презентации команды, в торжественной обстановке мы вручим перстни в честь победы парней из «СКА-1946» в Кубке Харламова.

Свои перстни получат игроки, тренеры, персонал, руководство — все, кто помог нашей молодёжке добыть второй кубок. Пользуясь случаем, хочу ещё раз сказать спасибо каждому, кто ковал успех «сорок шестых». Вы настоящие чемпионы!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, «СКА-1946» одержал победу в финальной серии с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова.

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