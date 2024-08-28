Баранцев: «Лада» — это великий клуб с большими традициями, рад вернуться в родной город

Защитник «Лады» Денис Баранцев рассказал о возвращении в тольяттинский клуб, с которым в межсезонье игрок обороны подписал двухлетний контракт. Последние два сезона защитник выступал за «Автомобилист».

«Рад вернуться в родной город, приятно играть при своих болельщиках. Я считаю, что «Лада» — это великий клуб. Это команда с большими традициями. В какие-то года были финансовые трудности, но сейчас всё потихоньку возрождается. Дай бог, что будет всё хорошо. Кого-то из ребят уже знал, с кем познакомился. Всё отлично. Я дома», — цитирует Баранцева «РБ Спорт».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Баранцев провёл 576 матчей, в которых забросил 46 шайб и отдал 85 результативных передач, набрав в общей сложности 131 очко.