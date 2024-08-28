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Канадский форвард Броссо объяснил своё решение продолжить карьеру в «Амуре»

Канадский форвард Броссо объяснил своё решение продолжить карьеру в «Амуре»
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Нападающий «Амура» Девин Броссо объяснил своё решение продолжить карьеру в хабаровском клубе. Последние два сезона канадский форвард выступал за «Куньлунь».

«Мне всё нравится в «Амуре». У нас сильный состав, серьёзный тренерский штаб, так что я с нетерпением жду начала сезона. «Амур» хорошо провёл прошлый год и смог попасть в плей-офф. Думаю, в этом сезоне мы можем выступить ещё лучше.

Я посчитал, что здесь у меня будет возможность реализовать себя, помочь команде достичь результата и попасть в плей-офф. Это хороший вызов для меня, которого я ждал», — цитирует Броссо «РБ Спорт».

В прошедшем регулярном сезоне 28-летний форвард провёл 67 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 23 шайбы и отдал 12 результативных передач. Всего в КХЛ на счету канадского нападающего 127 матчей, в которых форвард отметился 54 набранными очками — забросил 37 шайб и отдал 17 результативных передач. Канадский хоккеист провёл два полноценных сезона в КХЛ, выступая за «Куньлунь».

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