Разин увёл «Металлург» со льда после травмы Вовченко и решения судей не удалять соперника

В Магнитогорске не смог завершиться товарищеский матч Мемориала Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». На момент остановки игры в середине третьего периода счёт был 2:1 в пользу магнитогорского клуба.

Матч был не доигран из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду со льда. Поводом для этого послужило решение главных арбитров матча не удалять защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова за удар в голову нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко. В результате столкновения Вовченко получил травму и смог покинуть площадку лишь на носилках. После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова, чем разгневали Разина.

В итоге вся команда «Металлург» ушла в раздевалку, а матч не был доигран.