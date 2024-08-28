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Разин увёл «Металлург» со льда после травмы Вовченко и решения судей не удалять соперника

Разин увёл «Металлург» со льда после травмы Вовченко и решения судей не удалять соперника
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В Магнитогорске не смог завершиться товарищеский матч Мемориала Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». На момент остановки игры в середине третьего периода счёт был 2:1 в пользу магнитогорского клуба.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 3
Т
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вовченко (Ерёменко, Петунин) – 13:38 (5x4)     1:1 Лещенко (Пастухов, Белозёров) – 15:14 (5x5)     2:1 Джонсон (Ерёменко) – 43:16 (5x5)    

Матч был не доигран из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду со льда. Поводом для этого послужило решение главных арбитров матча не удалять защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова за удар в голову нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко. В результате столкновения Вовченко получил травму и смог покинуть площадку лишь на носилках. После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова, чем разгневали Разина.

В итоге вся команда «Металлург» ушла в раздевалку, а матч не был доигран.

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