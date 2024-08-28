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Видео силового Абросимова на игроке «Металлурга» Вовченко, покинувшего лёд на носилках

Видео силового Абросимова на игроке «Металлурга» Вовченко, покинувшего лёд на носилках
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Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов нанёс удар в голову нападающему «Металлурга» Даниилу Вовченко в товарищеском матче на турнире Мемориала Ивана Ромазана в Магнитогорске. В результате столкновения Вовченко получил травму и смог покинуть площадку лишь на носилках. После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова.

Права на видео принадлежат ХК «Металлург». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Это решение арбитров разгневало главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который решил увести команду со льда. В итоге матч не был доигран, магнитогорскому клубу присуждено техническое поражение. На момент остановки матча в середине третьего периода «Металлург» вёл со счётом 2:1.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 3
Т
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вовченко (Ерёменко, Петунин) – 13:38 (5x4)     1:1 Лещенко (Пастухов, Белозёров) – 15:14 (5x5)     2:1 Джонсон (Ерёменко) – 43:16 (5x5)    
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