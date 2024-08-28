«Трактор» всухую обыграл «Югру» на предсезонном турнире в Челябинске

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в рамках предсезонного турнира прошёл матч между «Трактором» и «Югрой». Сухую победу одержал челябинский клуб со счётом 3:0.

Голами в составе «Трактора» отметились Виталий Кравцов, Артём Удот и Сергей Другаля. Отметим, что челябинский клуб играл без ряда своих лидеров. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «Трактора» Владислав Сухачёв. Ворота «Югры» защищал Евгений Волохин.

«Трактор» одержал вторую победу в двух матчах. Обладатель Кубка губернатора Челябинской области решится в очном противостоянии «Трактора» с «Амуром». Игра пройдёт 30 августа в 16:00 мск. Ханты-мансийская «Югра» потерпела два поражения в двух матчах и замыкает турнирную таблицу с нулём очков.