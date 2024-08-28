«За такое надо пожизненно дисквалифицировать». Разин — о силовом Абросимова на Вовченко

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин жёстко раскритиковал действия защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова, травмировавшего ударом в голову нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко. Форвард магнитогорского клуба покинул площадку на носилках, а арбитры матча не усмотрели в эпизоде нарушения правил.

«Есть хоккеисты, а есть антихоккеисты. Я не понимаю таких моментов и не перевариваю их. За такое надо пожизненно человека наказывать, дисквалифицировать. Это моё личное мнение», — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

Товарищеский матч Мемориала Ивана Ромазана в Магнитогорске не был доигран, а «Металлург» получил техническое поражение. Магнитогорский клуб на момент остановки игры в середине третьего периода вёл со счётом 2:1.