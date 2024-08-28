Разин жёстко раскритиковал мнение главного тренера «Нефтехимика» по травме Вовченко

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в жёсткой форме выразил своё несогласие со словами главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева. Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов травмировал ударом в голову нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, а Леонтьев всю вину за этот эпизод свалил на магнитогорского форварда.

«Я тут послушал главного тренера команды соперника (Олег Леонтьев. — Прим. «Чемпионата»), он всю вину свалил на Вовченко. Но я скажу словами Белоусова, потому что Леонтьев был примерно таким же хоккеистом, как Абросимов. Белоусов однажды сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев», — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова, чем разгневали Разина, который решил увести команду со льда и не доигрывать встречу.