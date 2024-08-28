Вайсфельд оценил резонансный хит Абросимова в матче «Металлурга» и «Нефтехимика»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил силовой приём защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова на нападающем «Металлурга» Данииле Вовченко, приведший к травме игрока магнитогорского клуба.

«Я не вижу нарушения правил в данном эпизоде. Это чистый силовой приём со стороны Романа Абросимова. Даниилу Вовченко, безусловно, желаю здоровья», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в Магнитогорске не смог завершиться товарищеский матч Мемориала Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Встреча была не доиграна из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду со льда. Поводом для этого послужило решение главных арбитров матча не удалять Абросимова за удар в голову Вовченко.