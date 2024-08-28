Главный тренер «Металлурга» подверг критике расписание предсезонных турниров

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подверг критике расписание предсезонных турниров, из-за которого матчи идут каждый день, а игроки не успевают восстановиться.

«Тяжело комментировать после такого события… Хотелось бы, чтобы выводы какие-то сделали. Потому что уходит время, когда такие предсезонные турниры… вы сами видите, каждый день играть тяжело. В Уфе нам поставили играть четыре дня одним и тем же составом — это невозможно, тем более команда под нагрузкой. Поэтому и получалось, что в Уфе мы сыграли через день основным составом, через день — фармом. Сегодня выпустить фарм-клуб против «Нефтехимика» было бы неуважением к зрителям. Поэтому решили два матча подряд сыграть», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.