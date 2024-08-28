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«У него свои какие-то обиды жизненные, это его проблемы». Разин — о тренере «Нефтехимика»

«У него свои какие-то обиды жизненные, это его проблемы». Разин — о тренере «Нефтехимика»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева после спорного силового приёма защитника нижнекамской команды Романа Абросимова, приведшего к травме форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.

«Вчера был тяжёлый, эмоциональный матч с «Салаватом». Вчера ребята много сил потратили, а сегодня вышли на свежего соперника, который вчера, помимо того, что играл с «Магниткой», имел процентов 60-70 состава, который вчера даже не выходил.

Понятно, что у тренера (имеется в виду главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. — Прим. «Чемпионата») свои амбиции, свои какие-то обиды жизненные. Это его проблемы. Было видно, что команда настроена, заряжена. Шайбы на себя ловили, тыкались. Об этом говорит и статистика удалений. Хотя там ещё можно пару эпизодов [добавить], включая этого хоккеиста…» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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