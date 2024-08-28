«То, что пишут, всё ерунда». Разин объяснил, почему на самом деле увёл «Металлург» со льда

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что увёл команду со льда не из-за решения судей, а из-за действия хоккеистов «Нефтехимика» в товарищеском матче на Мемориале имени Ивана Ромазана.

«Очень жалко, что мы потеряли ещё одного лидера команды. Извиняюсь перед болельщиками, что матч не доиграли, перед телевизионщиками. А то, что пишут, что я увёл команду, потому что не было удаления, — это всё ерунда. Я сразу спросил, будут ли какие-то санкции, если я уведу команду. Мне сказали, что санкций не будет. Поэтому, даже если бы было удаления, я бы всё равно команду увёл, потому что играть с соперником, который пытается не в хоккей играть, а во что-то другое, с которым нам ещё три матча в сентябре играть, просто не хочется. Здесь всё-таки игра называется хоккей, а не регби, не американский футбол. Поэтому я надеюсь, что санкции там не ко мне применят, а к человеку, который просто…» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.