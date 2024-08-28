«Если там какие-то позвонки задеты, то…» Разин прокомментировал состояние Вовченко

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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал состояние нападающего Даниила Вовченко, получившего травму после удара в голову защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова. Игрок магнитогорского клуба покинул площадку на носилках, а судьи не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова.

«Дай бог, конечно, Вовченко здоровья. Но можно и не оклематься от таких ситуаций.

— Какая сейчас первая информация по его состоянию?

— Ну, его увезли, зафиксировали. Сотрясение — это в лучшем случае. Если там какие-то позвонки задеты, то…, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, Разин решил увести команду со льда и не доигрывать матч. «Металлургу» засчитано техническое поражение.