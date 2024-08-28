«Настроиться на «Нефтехимик» тяжело». Разин назвал две причины травмы Вовченко

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал две причины травмы Даниила Вовченко после удара в голову от защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова в товарищеском матче на турнире в Магнитогорске.

— Можно по-игроцки разобрать момент с силовым приёмом Абросимова? Мы слышали комментарий Леонтьева как защитника, можете этот эпизод как нападающий разобрать?

— (пауза) Как нападающий… Сейчас лёд не лучшего качества — это раз. Хотя спасибо работникам дворца, потому что в такое время такой лёд, по сравнению с той же Уфой — хотя там пожарче было — лёд нормальный. Здесь фактор льда, я считаю. Вовченко — техничный игрок, не принял шайбу, она в ноги ушла.

Плюс большинство таких травм получаются от недонастроя. Тут предупреждай, не предупреждай — всё равно настроиться на команду соперника было тяжело. Здесь не то что неуважение — просто играли после матча с Уфой. «Салават», принципиального соперника, обыграли. Настроиться на «Нефтехимик» тяжело. Тут хоть что как тренер говори. Не достучался до ребят — вот и получилась такая травма. Была бы игровая дисциплина — такой ситуации априори бы не было, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.