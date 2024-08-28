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Разин: восхищались Каспарайтисом. Но моё мнение: он просто «убил» великого Эрика Линдроса

Разин: восхищались Каспарайтисом. Но моё мнение: он просто «убил» великого Эрика Линдроса
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин негативно высказался о жёстком игровом стиле защитника Дарюса Каспарайтиса, нанёсшего одно из сотрясений мозга канадскому форварду Эрику Линдросу, который завершил карьеру из-за многочисленных травм головы.

«Вспомните, восхищались хоккеистом Каспарайтисом. Но моё мнение: он просто «убил» великого игрока Эрика Линдроса. У того девять сотрясений, страшно смотреть было. Я считаю, что сейчас хоккей стал техничнее. Таких людей [как Абросимов] просто не должно быть в командах. Посчитайте количество его передач, его бросков, игровые какие-то компоненты. А то, что он там ловит на себя шайбы… Он и Шалагина пытался сегодня во втором периоде «расколоть». Я считаю, что за удары в колено, в голову надо минимум полгода давать дисквалификацию», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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