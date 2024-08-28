«Таких хоккеистов надо выгонять из лиги». Разин жёстко высказался о силовом на Вовченко

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова нужно выгонять из КХЛ. Абросимов травмировал нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, который получил сотрясение мозга и покинул площадку на носилках в товарищеском матче.

«Шайбой попало там в чемпионате Великобритании. Убили человека. Летальный исход был. (На самом деле в конце октября 2023 года хоккеисту из чемпионата Великобритании случайно попали коньком по шее, вследствие чего он скончался. — Прим. «Чемпионата».)

Хорошо [что с Вовченко не так]. Но он лежал — страшно смотреть. Запал бы язык — и что делать? Я считаю, что такие ситуации нельзя оставлять. Таких хоккеистов надо выгонять из лиги. Это жёстко, но, блин, это будет другим уроком. Чтобы люди понимали, что есть уважение, есть мамы, жёны, дети. Что надо уважать друг друга хоть немножко», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.