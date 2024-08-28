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Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал прерванный матч с «Металлургом»

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал прерванный матч с «Металлургом»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал прерванный матч с «Металлургом» на предсезонном турнире в Магнитогорске. Матч был прерван в середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу магнитогорского клуба из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду с площадки.

«Первый период — много удалений, много играли в нашей зоне. Но даже в таком сложном периоде мы создали четыре голевых момента. Во втором периоде игра выровнялась, неплохо двигались, сравняли счёт. В третьем периоде матч, к сожалению, не доиграли. Сезон близко, уже должен быть стабильный состав. Считаю, что на турнире надо играть основным составом, а не дублирующим», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 3
Т
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вовченко (Ерёменко, Петунин) – 13:38 (5x4)     1:1 Лещенко (Пастухов, Белозёров) – 15:14 (5x5)     2:1 Джонсон (Ерёменко) – 43:16 (5x5)    
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