Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал прерванный матч с «Металлургом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал прерванный матч с «Металлургом» на предсезонном турнире в Магнитогорске. Матч был прерван в середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу магнитогорского клуба из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду с площадки.

«Первый период — много удалений, много играли в нашей зоне. Но даже в таком сложном периоде мы создали четыре голевых момента. Во втором периоде игра выровнялась, неплохо двигались, сравняли счёт. В третьем периоде матч, к сожалению, не доиграли. Сезон близко, уже должен быть стабильный состав. Считаю, что на турнире надо играть основным составом, а не дублирующим», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.