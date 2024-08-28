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«Чревато катиться по чужой синей линии». Главный тренер «Нефтехимика» — о травме Вовченко

«Чревато катиться по чужой синей линии». Главный тренер «Нефтехимика» — о травме Вовченко
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил эпизод с силовым приёмом защитника Романа Абросимова на нападающем «Металлурга» Данииле Вовченко, в результате которого форвард получил сотрясение и покинул площадку на носилках.

«Травма Вовченко? Катиться по чужой синей линии чревато. Плюс игрок опустил голову. Это ещё более чревато. Я, как защитник, могу сказать, что, если я вижу, как нападающий соперника катится по синей линии, то самое удобное — провести силовой приём. Я не говорю, что у нас было такое задание. Игрок не должен опускать голову. Вовченко только здоровья! Он — опытный игрок, я не собираюсь его учить, но нельзя, на мой взгляд, опускать голову. Когда игрок идёт на такой скорости, это опасно», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 3
Т
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вовченко (Ерёменко, Петунин) – 13:38 (5x4)     1:1 Лещенко (Пастухов, Белозёров) – 15:14 (5x5)     2:1 Джонсон (Ерёменко) – 43:16 (5x5)    
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