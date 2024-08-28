Гераськин — о травме Вовченко: картина страшная, первый раз такое видел

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин оценил эпизод с силовым приёмом защитника Романа Абросимова на нападающем «Металлурга» Данииле Вовченко, в результате которого форвард получил сотрясение и покинул площадку на носилках.

— Игорь, вы были тем игроком, который вкатывался в зону соперника за Даниилом Вовченко. Расскажите о том эпизоде вашими глазами?

— Момент удара я особо не видел, потому что на шайбу больше смотрел. Да и всё. Потом развернулся. Далее, думаю, не надо рассказывать: там такая картина страшная… Первый раз такое видел. Никому не желаю подобного.

— Это первый недоигранный матч в вашей карьере?

— Думаю, у многих такая игра — первая. Вообще, да. У меня первая такая.

— Если говорить в целом об игре, как она складывалась для «Металлурга»?

— В каждом периоде всё по-разному было. Мне кажется, мы больше владели шайбой, больше атаковали. Много большинства имели… Надо побольше работать над этим компонентом. Не так много времени осталось. В принципе, два большинства мы забили. Ещё бы два, и можно было бы заканчивать игру. И ничего бы не было вообще. Никаких плачевных ситуаций» — цитирует Гераськина пресс-служба клуба.