Щитов о травме Вовченко: это чистый силовой приём, Абросимов не бежал убивать исподтишка

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил эпизод с силовым приёмом защитника Романа Абросимова на нападающем «Металлурга» Данииле Вовченко, в результате которого форвард получил сотрясение и покинул площадку на носилках.

«Если судить по тому, что видно по камерам, Вовченко двигался по диагонали на Абросимова, а тому что оставалось делать? Как защитник он должен играть в корпус. На мой взгляд, он даже плечом не бил в голову, просто Абросимов — габаритный, высокий. Я считаю, что это чистый силовой приём. Тем более он не бежал убивать исподтишка.

Хочется пожелать Вовченко здоровья, чтобы всё обошлось. Но он ехал на Абросимова. Мог бы сманеврировать в другую сторону, но, наверное, хотел сделать какой-то финт. Хоккей — такая игра, что травмы неизбежны. Это жесткий, травмоопасный, кровавый вид спорта. Ничего не поделаешь. Мы сами выбрали такой вид спорта», — цитирует Щитова «РБ Спорт».