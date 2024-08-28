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Вовченко оценил состояние своего здоровья после силового приёма Абросимова

Вовченко оценил состояние своего здоровья после силового приёма Абросимова
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Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко оценил своё состояние после сотрясения мозга, полученного в столкновении с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым во время предсезоного турнира имени Ивана Рамазана в Магнитогорске.

«Ребята всем спасибо кто за меня переживает! Всё хорошо со мной», — написал Вовченко в своём телеграм-канале.

В результате столкновения Вовченко получил травму и смог покинуть площадку лишь на носилках. После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова. Это решение арбитров разгневало главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который решил увести команду со льда. В итоге матч не был доигран, магнитогорскому клубу присуждено техническое поражение.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 3
Т
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вовченко (Ерёменко, Петунин) – 13:38 (5x4)     1:1 Лещенко (Пастухов, Белозёров) – 15:14 (5x5)     2:1 Джонсон (Ерёменко) – 43:16 (5x5)    
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