Экс-арбитр: после победы в Кубке Гагарина Разин будет вести себя по-хамски

Арбитр международной категории Александр Зайцев прокомментировал критику главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в адрес защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова, травмировавшего нападающего Даниила Вовченко.

«Нормальный силовой приём. Вовченко сам виноват: во-первых, он опустил голову, которая попала в плечо игроку «Нефтехимика», и самое страшное, что он упал головой об лёд. Игрок, тем более нападающий, не должен допускать таких вещей. Леонтьев прав, когда сказал, что Вовченко опустил голову. Он её опустил потому, что начал опускаться за шайбой.

Тогда в хоккей не надо играть, если не будет силовых приёмов. Считаю, что после победы в Кубке Гагарина Разин будет вести себя по-хамски. Уже не первый тренер так себя ведёт, в советское время были такие же, которые что-то выигрывали, поднимались и потом много говорили. Я думаю, что в предстоящем сезоне он так и будет говорить: мол, его игрока «убили». Но под такой силовой приём человек попал в середине площадки, не у борта, не в углу. Это говорит, что у нападающего нет мастерства», — цитирует Зайцева ТАСС.

После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова. Это решение арбитров разгневало главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который решил увести команду со льда.