Щитов: возможно, Разину станет стыдно за свои слова, и он публично извинится

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал критику главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в адрес защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова, травмировавшего нападающего Даниила Вовченко. Разин также был недоволен реакцией на этот эпизод главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева.

«Я удивлен тому, что Разин так резко высказался в адрес Олега Леонтьева, еще и своего бывшего партнера по команде. Как взрослый человек он должен контролировать себя, но никто не знает, какой в этот момент у него эмоциональный срыв произошёл. А называть Абросимова «анти-хоккеистом»… Я не помню, чтобы этот игрок был известен какими-то грязными силовыми приёмами и «убивал» кого-то исподтишка.

Андрей Разин был признан лучшим тренером прошлого сезона и хочется, чтобы он не терял своё лицо. Возможно, на него давит какой-то груз ответственности. У него несколько игроков травмировалось, и он переживает. Даже такой опытный тренер не совладал с собой, позволил себе такую несдержанность. Возможно, ему станет стыдно за свои слова, и он потом публично извинится», — цитирует Щитова «РБ Спорт».