Ротенберг: вместе с Евгением Кузнецовым создадим самую сильную команду в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как удалось пригласить Евгения Кузнецова в петербургский клуб и заявил, что в новом сезоне планируют создать самую сильную команду в КХЛ.

«Сыграли роль мои личные отношения с Евгением Кузнецовым. Мы знакомы очень давно и проходили разные ситуации. И в сборной, и в целом в хоккейном мире. Это всё повлияло. Потому что только коммуникации и взаимоотношения между людьми могут быть ключевым фактором при переходе игрока.

Теперь есть возможность выйти на новый уровень. Но хочу напомнить, что хоккей – это командная игра. Будем строить её вокруг Евгения Кузнецова и вместе с Евгением Кузнецовым, чтобы создать самую сильную команду КХЛ», – сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.