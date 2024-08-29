Сопин — о контрактной ситуации Михайлова: не знаю, о чём он думает

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о контрактной ситуации с нападающим Владиславом Михайловым.

— После завершения сделки по Сизову в «Динамо» остался один открытый вопрос по селекции – что будет с Владиславом Михайловым, который не подписал с клубом новый контракт и завис в статусе «закреплённые за клубом права». Вас удивляет его позиция?

— После завершения сезона мы сделали Владиславу достойное квалификационное предложение с увеличением заработной платы. Он посчитал, что должен получать ещё больше. К тому же, насколько я знаю, он рассчитывал на односторонний контракт, поэтому общение затянулось.

К началу августа у нас был сформирован состав на предсезонный сбор в Минске, где уже было пять звеньев и ещё один дополнительный нападающий. Пообщались внутри клуба и решили, что нельзя отцеплять никого из молодых ребят, потому что они хорошо тренировались и работали в лагере развития. Не хотели никого из них отправлять в Москву и брать на это место Владислава.

В сложившейся ситуации предложили Михайлову вариант с подписанием двустороннего контракта и дальнейшим отправлением в Санкт-Петербург. Там он мог сыграть на предсезонном турнире в «Хоккейном городе», где набрал бы игровую форму и оставался бы у нас под боком. Он отказался от этого варианта, и по состоянию на сейчас никаких контактов с ним нет. Не знаю, о чём он думает, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.