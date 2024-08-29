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Спортдиректор московского «Динамо»: уверен на 100%, что кто-то отправится в фарм-клуб

Спортдиректор московского «Динамо»: уверен на 100%, что кто-то отправится в фарм-клуб
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что по итогам предсезонной подготовки часть игроков отправится в фарм-клуб в ВХЛ.

— Ждать ли сейчас перевода кого-то из игроков на двусторонних контрактах в санкт-петербургское «Динамо» или и так укладываетесь в потолок зарплат?
— В потолок зарплат мы укладываемся, потому что достаточно большую часть ведомости составляют бонусы. Что же касается игроков на двусторонних контрактах, то будем анализировать ситуацию.

Здесь дело не в потолке и не в экономии бюджета. На данный момент у нас в команде 11 защитников, включая молодых «лимитчиков» Кудашова и Паталаху. Сейчас тренерский штаб определится и примет нужные решения. Уверен на 100%, что кто-то отправится в фарм-клуб, а кто-то сыграет за молодёжку, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Сделка с «Торпедо» была невозможна». Интервью с Сопиным о самом странном обмене в КХЛ
Эксклюзив
«Сделка с «Торпедо» была невозможна». Интервью с Сопиным о самом странном обмене в КХЛ
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